Чалов, Максименко и Сафонов вызваны в молодежную сборную России на матчи с Польшей и Эстонией

Стала известна заявка молодежной сборной России на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 против Польши (11 октября, Екатеринбург) и Эстонии (15 октября, Пярну). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Главный тренер молодежной команды Михаил Галактионов вызвал 23 игроков.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари — Денис Адамов («Краснодар-2»?), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

защитники — Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов («Рубин»), Данил Круговой («Рубин»)

полузащитники — Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак»), Данила Уткин («Краснодар»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

нападающие — Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА).

Команда соберется 6 октября на базе в Новогорске, а 9-го отправится в Екатеринбург. На следующий день после игры с Польшей, 12 октября, россияне вылетят в Таллин.

Молодежная сборная России попала в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. В первом матче командаГалактионова обыграла Сербию (1:0), а затем на выезде сыграла вничью 0:0 с Болгарией.

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