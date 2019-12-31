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Мигель Анхель Руссо возглавил «Боку Хуниорс». Он выигрывал с командой Кубок Либертадорес

12:58
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Новым главным тренером «Боки Хуниорс» назначен Мигель Анхель Руссо, сообщает официальный сайт клуба. Условия соглашения не разглашаются.

63-летний специалист ранее уже тренировал «Боку» в 2007 году. Вместе с командой он выиграл Кубок Либертадорес. Последним клубом аргентинца был парагвайский «Серро Портеньо».

Также тренер выигрывал чемпионат Аргентины в 2005 году (Клаусура) с «Велес Сарсфилд», а также становился чемпионом Колумбии с «Мильонариосом» в 2017 году.

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