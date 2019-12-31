Мигель Анхель Руссо возглавил «Боку Хуниорс». Он выигрывал с командой Кубок Либертадорес

Новым главным тренером «Боки Хуниорс» назначен Мигель Анхель Руссо, сообщает официальный сайт клуба. Условия соглашения не разглашаются.

? Miguel ?ngel Russo firm? su contrato y es el nuevo director t?cnico de #Boca. #VamosBoca ? pic.twitter.com/VisXI2xBXv — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) December 30, 2019

63-летний специалист ранее уже тренировал «Боку» в 2007 году. Вместе с командой он выиграл Кубок Либертадорес. Последним клубом аргентинца был парагвайский «Серро Портеньо».

Также тренер выигрывал чемпионат Аргентины в 2005 году (Клаусура) с «Велес Сарсфилд», а также становился чемпионом Колумбии с «Мильонариосом» в 2017 году.