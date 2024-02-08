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8 февраля, 16:46

Колосков — о решении Чеферина не переизбираться на пост президента УЕФА: «На него это не похоже»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина, который сказал, что не собирается оставаться во главе организации после 2027 года.

«Сказал и сказал. Что там будет через 3 года, никто не знает. У нас уже был случай, когда накануне конгресса 2014 года Блаттер заявил, что он не будет баллотироваться, а сам выдвинул свою кандидатуру, и его избрали. Я бы такие решения не объявлял раньше времени. На Чеферина это не похоже, потому что он человек системный, продуманный, спокойный, хороший руководитель. Он очень много сделал для Европы и для России в том числе. Такие вещи трудно комментировать, потому что непонятно, для чего это делается», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Колосков оценил работу Чеферина на посту президента УЕФА.

«Чеферин был хорошим президентом во всех смыслах этого слова. Многое сделал для российского футбола. Мы участвовали во всех программах развития УЕФА, которые существуют, в том числе и по финансовой поддержке деятельности РФС. Также поддерживал инициативы, которые проводились на нашей территории под эгидой УЕФА уже после того, как нас отстранили от официальных международных соревнований. Наконец, решение исполкома УЕФА о допуске 17-летних футболистов к международным соревнованиям. Плюс сохранил целостность европейского футбола, не допустил возникновения Суперлиги. Я очень положительно оцениваю его работу», — добавил Колосков.

8 февраля сообщалось, что конгресс УЕФА проголосовал за поправки в уставе, которые позволят Чеферину избраться на четвертый срок.

Словенец возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. Чеферин является седьмым главой организации.

Александер Чеферин
Вячеслав Колосков
УЕФА
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