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Судейство

8 февраля, 19:51

Арбитр Николаев о синих карточках в футболе: «Не думаю, что нужно придумывать что-то»

Арбитр Николаев прокомментировал возможное появление синих карточек
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Российский футбольный арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном появлении синих карточек в футболе.

«Если подобное хотят испробовать и протестировать, то значит, в этом, наверное, видят какую-то пользу. Я же к любым нововведениям в футболе отношусь очень осторожно. В данный момент тестируют ситуации, когда судьи после просмотра спорной ситуации у монитора оглашают решение перед болельщиками. Для меня красные и желтые карточки — это классический вариант, и я не думаю, что нужно придумывать что-то еще», — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Ранее использование синих карточек тестировалось в низших дивизиона Уэльса. Ожидается, что новую систему могут внедрить в Кубке Англии.

Футбол
Алексей Николаев
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