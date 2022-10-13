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13 октября, 20:26

Марсело Гальярдо уйдет с поста главного тренера «Ривер Плейт» после 8 лет работы в клубе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ривер Плейт» объявил об уходе Марсело Гальярдо с поста главного тренера команды.

Специалист работал в клубе с июня 2014 года. 46-летний аргентинец уйдет по окончании контракта, который действует до конца 2022 года.

В качестве тренера Гальярдо вместе с «Ривер Плейт» дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Аргентины, а также дважды становился победителем Кубка Либертадорес и один раз — чемпионата Аргентины.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе Гальярдо со стороны европейских топ-клубов.

Марсело Гальярдо
Футбол
ФК Ривер Плейт
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