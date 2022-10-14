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Сегодня, 17:45

Черчесов: «Сроки проведения чемпионата мира серьезно ужесточили график внутренних турниров и еврокубков»

Черчесов рассказал, как сроки проведения ЧМ повлияли на футболистов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о плотном графике матчей в текущем сезоне.

«Нынешний сезон уникален тем, что чемпионат мира пройдет в необычные сроки: это серьезно изменило и ужесточило график внутренних турниров и еврокубков. Летом и осенью все настолько сжато, что только и успевай проводить официальные встречи, а тренироваться почти некогда. Плюс еще ведь никто не отменял матчи сборных, и вот у нас в последнюю паузу уезжало более десяти человек. А назад некоторые из них вернулись с травмами или повреждениями. В таких жестких условиях очень важно дифференцировать работу, находить гибкие варианты восстановления и почаще общаться с футболистами персонально», — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

Чемпионат мира в 2022 году пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В нем примут участие 32 команды. Предыдущий ЧМ проходил в России в 2018 году, тогда победу одержала сборная Франции.

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Станислав Черчесов
Футбол
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