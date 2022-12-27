Макелеле: «Месси или Роналду? Это как выбирать между Марадоной и Пеле»

Бывший полузащитник «Реала», «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Лионеле Месии и экс-нападающем «МЮ» Криштиану Роналду.

«Это непростой вопрос. Это как выбирать между Марадоной и Пеле. Разная культура, разный футбол... Месси родился с этим талантом.

Оба игрока — прекрасный пример для детей. Не могу выбрать одного», — цитирует Макелеле Sky Sports.

Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.