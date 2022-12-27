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Сегодня, 09:00

Макелеле: «Месси или Роналду? Это как выбирать между Марадоной и Пеле»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Реала», «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Лионеле Месии и экс-нападающем «МЮ» Криштиану Роналду.

«Это непростой вопрос. Это как выбирать между Марадоной и Пеле. Разная культура, разный футбол... Месси родился с этим талантом.

Оба игрока — прекрасный пример для детей. Не могу выбрать одного», — цитирует Макелеле Sky Sports.

Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

 
Клод Макелеле
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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