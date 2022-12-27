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Скончался совладелец словенской «Муры» Антон Хозяинов

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Антон Хозяинов.

21 декабря скоропостижно ушел из жизни совладелец словенского футбольного клуба «Мура» Антон Алексеевич Хозяинов.

Для Антона Алексеевича спорт и футбол были неотъемлемыми частями жизни. С детских лет, когда ребенком он впервые пошел на стадион, Хозяинов стал преданным болельщиком московского «Спартака» и влюбился в футбол. Уже во взрослой жизни, став совладельцем словенского ФК «Мура», он отдавал всего себя новому делу и сделал из команды третьего дивизиона чемпиона Словении. В 2021 году его команда в розыгрыше Лиги конференций одержала сенсационную победу со счетом 2:1 над лондонским «Тоттенхэмом».

Победа была добыта тяжелым трудом в добавленное время, но Антон никогда не боялся труда. Он всегда был целеустремленным, добрым человеком и отзывчивым другом, грамотным управленцем и успешным бизнесменом. Он много времени и сил уделял благотворительности, помогая с супругой людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, болельщиков «Спартака» и, конечно, фанатов из Словении, для которых он стал символом победы и веры в невозможное. Вечная память!

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