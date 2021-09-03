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Ляич согласовал расторжение контракта с «Бешикташем»

07:58
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Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба согласилось досрочно расторгнуть контракт с 29-летним сербом, чей договор истекал в 2022 году. Сообщается, что игроком интересуется «Верона» и ПАОК.

Ранее появилась информация, что футболист мог перейти в «Спартак». Однако 29-летний хавбек отказался от переезда в Россию, так как его девушка не захотела жить в Москве.

Ляич выступает за «Бешикташ» с 2019 года. За это время хавбек провел 85 матчей за турецкий клуб, в которых забил 18 голов и сделал 26 результативных передач.

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Сергей Разин все материалы автора

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