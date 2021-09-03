Кириченко стал ассистентом Бердыева в «Кайрате»
«Кайрат» объявил о назначении Дмитрия Кириченко ассистентом главного тренера команды Курбана Бердыева.
Помимо Кириченко, тренерский штаб Бердыева также пополнил тренер-реабилитолог Эдуард Кундухов. Оба специалиста ранее уже работали с Бердыевым: Кириченко — в «Ростове», Кундухов — в «Рубине».
Курбан Бердыев стал главным тренером «Кайрата» 24 августа 2021 года. Специалист подписал контракт с клубом до конца 2021 года с опцией продления на 2 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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