Лесовой пропустит матч 26-го тура чемпионата Израиля из-за травмы

Футбольный агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Даниила Лесового, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Даниил все еще травмирован. Он вернется на следующей неделе», — сказал Гринберг «СЭ».

Ранее Лесовой пропустил матч 25-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Бней-Рейны, а также игру Лиги конференций против «Фиорентины».

Встреча 26-го тура чемпионата Израиля «Маккаби» — «Хапоэль» Тель-Авив состоится 17 марта.