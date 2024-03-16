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16 марта, 19:32

Лесовой пропустит матч 26-го тура чемпионата Израиля из-за травмы

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Даниила Лесового, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Даниил все еще травмирован. Он вернется на следующей неделе», — сказал Гринберг «СЭ».

Ранее Лесовой пропустил матч 25-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Бней-Рейны, а также игру Лиги конференций против «Фиорентины».

Встреча 26-го тура чемпионата Израиля «Маккаби» — «Хапоэль» Тель-Авив состоится 17 марта.

Даниил Лесовой
ФК Маккаби (Хайфа)
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