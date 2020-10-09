«Краковия» обыграла «Легию» и завоевала Суперкубок Польши
«Краковия» стала обладателем Суперкубка Польши. В матче за титул команда из Кракова обыграла чемпиона Польши «Легию». Основное время закончилось нулевой ничьей, в серии пенальти «Краковия» оказалась сильнее — 5:4.
«Краковия» впервые в истории завоевала Суперкубок страны, а ранее в этом году также впервые выиграла Кубок Польши. На ее счету также пять титулов чемпиона, но последний датирован 1948 годом.
Суперкубок Польши
«Легия» — «Краковия» — 0:0. Пенальти — 4:5
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