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«Краковия» обыграла «Легию» и завоевала Суперкубок Польши

9 октября 2020, 23:39
Игроки &quot;Краковии&quot; перед серией пенальти. Фото "Краковия"
Игроки &quot;Краковии&quot; перед серией пенальти. Фото "Краковия"
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«Краковия» стала обладателем Суперкубка Польши. В матче за титул команда из Кракова обыграла чемпиона Польши «Легию». Основное время закончилось нулевой ничьей, в серии пенальти «Краковия» оказалась сильнее — 5:4.

«Краковия» впервые в истории завоевала Суперкубок страны, а ранее в этом году также впервые выиграла Кубок Польши. На ее счету также пять титулов чемпиона, но последний датирован 1948 годом.

Суперкубок Польши

«Легия» — «Краковия» — 0:0. Пенальти — 4:5

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