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Корея стартует 8 мая. Играть будут по новым правилам

15:06
К-лига. Фото Instagram.
К-лига. Фото Instagram.

Матчи чемпионата Кореи решено начать 8 мая. В этот день сыграют «Чонбук Моторс» и «Сувон Блюуингс». К-лига станет первым крупным турниром, в котором используют новые правила, установленные ИФАБ для сезона-2020/21. Например, изменены правила, касающиеся игры рукой, также уточнены наказания вратарей за нарушение процедуры выполнения пенальти и внесен еще ряд незначительных изменений.

Игры К-лиги изначально планировалось проводить с 29 февраля, однако из-за пандемии COVID-19 старт сезона пришлось отложить более чем на два месяца. Формат турнира изменен. 12 команд сначала проведут по 22 матча. Затем их разобьют на две группы, и уже внутри групп каждый сыграет еще по пять встреч. (Александр Бобров)

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