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Сегодня, 17:15

Кокорин пошутил над фото несовершеннолетней Худяковой. Он вспомнил тюрьму

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пост Тони Худяковой.
Фото Соцсети
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Дочь известного клипмейкера Павла Худякова — Тоня Худякова — выложила новый пост в социальных сетях.

Она показала свой костюм на Хэллоуин. Худякова, которая профессионально занимается бальными танцами, облачилась в наряд женщины-полицейского. Рядом с девушкой запечатлен молодой человек, который одет в спецодежду, которую носят заключенные в американских тюрьмах.

На этот пост в комментариях отреагировал российский футболист Александр Кокорин.

«Тонь, оранжевый костюм пусть вернет потом», — пошутил форвард «Ариса».

Пост Тони Худяковой. Фото Соцсети
Пост Тони Худяковой.
Фото Соцсети

Летом 16-летняя Худякова опубликовала фотографию с футболистом, его сыном и экс-супругой Дарьей Валитовой. Вместе они отдыхали на Мальдивах.

Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадало несколько человек. Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — один год и шесть месяцев.

Александр Кокорин
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