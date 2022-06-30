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Сегодня, 18:18

Кокорин выложил фото с 15-летней танцовщицей Худяковой в купальнике

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тоня Худякова.
Фото Личные соцсети Тони Худяковой
Тоня Худякова и Александр Кокорин.
Фото Соцсети Кокорина
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выложил фото с 15-летней танцовщицей Тоней Худяковой.

На снимке девушка и футболист сидят на гидроцикле.

Тоня Худякова и Александр Кокорин. Фото Соцсети Кокорина
Тоня Худякова и Александр Кокорин.
Соцсети Кокорина

15-летняя Тоня Худякова — дочь известного клипмейкера Павла Худякова, который снимал музыкальные видео таким звездам, как МакSим, Дима Билан, Сергей Лазарев, Тимати и многим другим.

В сентябре 2021 года Худякова стала победителем первенства Америки и чемпионата мира по бальным танцам.

Ранее бывшая жена Кокорина Дарья Валитова занималась в спортзале с Худяковой.

Александр Кокорин
Павел Худяков
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