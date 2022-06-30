Кокорин выложил фото с 15-летней танцовщицей Худяковой в купальнике
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выложил фото с 15-летней танцовщицей Тоней Худяковой.
На снимке девушка и футболист сидят на гидроцикле.
Тоня Худякова и Александр Кокорин.
Соцсети Кокорина
15-летняя Тоня Худякова — дочь известного клипмейкера Павла Худякова, который снимал музыкальные видео таким звездам, как МакSим, Дима Билан, Сергей Лазарев, Тимати и многим другим.
В сентябре 2021 года Худякова стала победителем первенства Америки и чемпионата мира по бальным танцам.
Ранее бывшая жена Кокорина Дарья Валитова занималась в спортзале с Худяковой.
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