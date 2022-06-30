Кокорин выложил фото с 15-летней танцовщицей Худяковой в купальнике

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выложил фото с 15-летней танцовщицей Тоней Худяковой.

На снимке девушка и футболист сидят на гидроцикле.

Тоня Худякова и Александр Кокорин. Соцсети Кокорина

15-летняя Тоня Худякова — дочь известного клипмейкера Павла Худякова, который снимал музыкальные видео таким звездам, как МакSим, Дима Билан, Сергей Лазарев, Тимати и многим другим.

В сентябре 2021 года Худякова стала победителем первенства Америки и чемпионата мира по бальным танцам.

Ранее бывшая жена Кокорина Дарья Валитова занималась в спортзале с Худяковой.