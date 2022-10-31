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Сегодня, 02:51

«Лос-Анджелес» обыграл «Остин» и вышел в финал плей-офф МЛС

Сергей Разин
корреспондент
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«Лос-Анджелес» — чемпион Западной конференции МЛС.
Фото USA Today Sports

«Лос-Анджелес» в полуфинале плей-офф МЛС обыграл «Остин» со счетом 3:0.

Отличились Кристиан Аранго, Квадво Опоку и Максимилиано Уррути, забивший в свои ворота. Таким образом, команда из Лос-Анджелеса стала победительницей Западной конференции МЛС.

Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини вышел в старте и был заменен после перерыва, Гарет Бэйл и Кристиан Тельо остались в запасе. Экс-игроки «Зенита» Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони сыграли в старте «Остина».

В финале плей-офф «Лос-Анджелес» сыграет с победителем матча «Филадельфия» — «Нью-Йорк Сити».

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