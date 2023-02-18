Кокорин получил желтую карточку за празднование гола в стиле Месси

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин получил желтую карточку за празднование гола в стиле Лионеля Месси.

На 3-й минуте встречи 24-го тура чемпионата Кипра против команды «Неа Саламина» Кокорин реализовал 11-метровый удар. После этого он повернулся к болельщикам соперника и отпраздновал гол, приложив ладони к ушам. Главный арбитр встречи показал ему за это желтую карточку.

Напомним, что данный жест сделал игрок сборной Аргентины Месси на ЧМ-2022 после того, как забил пенальти в ворота Нидерландов в 1/4 финала.