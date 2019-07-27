Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков

Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса. Обоим аргентинцам по 19 лет. До января 2020 года они будут выступать за свои нынешние клубы - "Эстудиантес-де-ла-Плата" и "Банфилд" соответственно.
Напомним, владельцем "Интера Майами" является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Клуб дебютирует в MLS в 2020 году.
Históricos. Get to know the first Inter Miami CF players.https://t.co/2c4RhUHus1 pic.twitter.com/uqmme5drUC— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 27, 2019
Загрузка...