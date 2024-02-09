Кураньи: «Кокорин снова счастлив в «Арисе», это самое главное»

Экс-нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи в разговоре с «СЭ» высказался о выступлении форварда «Ариса» Александра Кокорина в текущем сезоне.

«Я думаю, Кокорин в порядке! Он хорошо выступает за «Арис». Он становился лучшим игроком, чемпионом. Думаю, он снова счастлив в «Арисе»! А это самое главное», — сказал Кураньи «СЭ».

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин провел 21 матч за «Арис», в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.