Агент Лесового: «Даниил уже начал учить иврит. Израиль — страна, к которой легко привыкнуть»

Шахар Гринберг, агент форварда «Маккаби» Даниила Лесового, рассказал о прогрессе россиянина в изучении иврита.

«Лесового отлично приняли в команде. Он уже начал учить язык. Пока он знает немного слов, но быстро учится. У него есть талант к языкам. Даниил хорошо адаптируется. Израиль — страна, к которой очень легко привыкнуть. Здесь очень открытые и любящие люди, так что все легко. В следующей игре мы ожидаем его полноценный дебют за новый клуб», — цитирует Гринберга Sport24.

26-летний Лесовой перешел из «Динамо» в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды до конца сезона. В текущем сезоне футболист сыграл за московскую команду 13 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.