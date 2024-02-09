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9 февраля, 13:21

Агент Лесового: «Даниил уже начал учить иврит. Израиль — страна, к которой легко привыкнуть»

Алина Савинова
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Шахар Гринберг, агент форварда «Маккаби» Даниила Лесового, рассказал о прогрессе россиянина в изучении иврита.

«Лесового отлично приняли в команде. Он уже начал учить язык. Пока он знает немного слов, но быстро учится. У него есть талант к языкам. Даниил хорошо адаптируется. Израиль — страна, к которой очень легко привыкнуть. Здесь очень открытые и любящие люди, так что все легко. В следующей игре мы ожидаем его полноценный дебют за новый клуб», — цитирует Гринберга Sport24.

26-летний Лесовой перешел из «Динамо» в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды до конца сезона. В текущем сезоне футболист сыграл за московскую команду 13 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.

Источник: Sport24
Даниил Лесовой
Футбол
ФК Маккаби (Хайфа)
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