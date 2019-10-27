Каннаваро может покинуть пост главного тренера «Гуанчжоу»

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро близок к увольнению. На официальном сайте клуба размещено сообщение, чтьо итальянец пока остается в структуре клуба, но функции главного тренера «Гуанчжоу» временно будет исполнять капитан команды.

В апреле Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая. Под руководством 46-летнего специалиста команда провела две встречи, в которых проиграла сборной Таиланда и Узбекистана. Итальянец совмещал с марта 2019-го работу в «Гуанчжоу» с работой в национальной команде.