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Каннаваро может покинуть пост главного тренера «Гуанчжоу»

23:28
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Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро близок к увольнению. На официальном сайте клуба размещено сообщение, чтьо итальянец пока остается в структуре клуба, но функции главного тренера «Гуанчжоу» временно будет исполнять капитан команды.

В апреле Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая. Под руководством 46-летнего специалиста команда провела две встречи, в которых проиграла сборной Таиланда и Узбекистана. Итальянец совмещал с марта 2019-го работу в «Гуанчжоу» с работой в национальной команде.

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