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Источник: Кавани подписал контракт с «Бенфикой»

8 августа 2020, 23:19
Эдинсон Кавани. Фото Reuters
Эдинсон Кавани. Фото Reuters
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Нападающий Эдинсон Кавани подписал контракт с «Бенфикой», сообщает в Twitter инсайдер Танкреди Палмери. Уругваец будет получать в Лиссабоне 9 миллионов евро в год.

«Бенфика» была одним из главных претендентов на Кавани. Однако ранее сообщалось, что португальцев пугают финансовые запросы футболиста.
В настоящее время Кавани является свободным агентом. Форвард покинул «ПСЖ» 1 июля.

В сезоне-2019/20 33-летний футболист провел за парижан 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах.

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