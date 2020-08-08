Источник: Кавани подписал контракт с «Бенфикой»
8 августа 2020, 23:19
Нападающий Эдинсон Кавани подписал контракт с «Бенфикой», сообщает в Twitter инсайдер Танкреди Палмери. Уругваец будет получать в Лиссабоне 9 миллионов евро в год.
«Бенфика» была одним из главных претендентов на Кавани. Однако ранее сообщалось, что португальцев пугают финансовые запросы футболиста.
В настоящее время Кавани является свободным агентом. Форвард покинул «ПСЖ» 1 июля.
В сезоне-2019/20 33-летний футболист провел за парижан 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах.
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