Источник: Кавани подписал контракт с «Бенфикой»

Нападающий Эдинсон Кавани подписал контракт с «Бенфикой», сообщает в Twitter инсайдер Танкреди Палмери. Уругваец будет получать в Лиссабоне 9 миллионов евро в год.

«Бенфика» была одним из главных претендентов на Кавани. Однако ранее сообщалось, что португальцев пугают финансовые запросы футболиста.

В настоящее время Кавани является свободным агентом. Форвард покинул «ПСЖ» 1 июля.

В сезоне-2019/20 33-летний футболист провел за парижан 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах.