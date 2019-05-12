"Истанбул" победил "Анкарагюджю", Кудряшов отыграл 90 минут

"Истанбул" обыграл "Анкарагюджю" в матче 32-го тура чемпионата Турции - 2:1. В составе стамбульцев 90 минут отыграл защитник сборной России Федор Кудряшов. "Истанбул" догнал по очкам лидера таблицы "Галатасарай" и отстает от него по дополнительным показателям.

"Коньяспор" сыграл вничью в домашней игре с "Трабзонспором" - 2:2. В составе хозяев на замену вышел экс-форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович.

Чемпионат Турции

Суперлига

32-й тур

"Истанбул" - "Анкарагюджю" - 2:1 (0:1)

Голы: Бойд, 17 (0:1). Байич, 46 (1:1). Робинью, 62 (2:1).

"Кайсериспор" - "Касымпаша" - 2:1 (0:1)

Голы: Бен Юссеф, 26 (0:1). А. Гьян, 74 (1:1). А. Гьян, 79 (2:1).

"Коньяспор" - "Трабзонспор" - 2:2 (2:1)

Голы: Родальега, 11 (0:1). Джонссон, 17 (1:1). Фофана, 45 (2:1). Соса, 79 (2:2).

"Йени Малатьяспор" - "Эрзурум" - 3:1 (0:0)

Голы: Алексич, 50 (1:0). Бифума, 61 (2:0). Рашад, 75 (2:1). Шишманоглу, 90+2 (3:1).