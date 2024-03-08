Месси, Суарес и Бускетс начнут в стартовом составе «Интер Майами» матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» назвал стартовый состав на первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла».

«Интер Майами»: Каллендер, Аллен, Фрейре, Авилес, Кривцов, Грессель, Бускетс, Гомес, Редондо Солари, Суарес, Месси.

«Нэшвилл» начнет игру в следующем составе: Уиллис, Ловитц, Циммерман, Мур, Макнотон, Дэвис, Годой, Мухтар, Мьюл, Шаффельбург, Бойд.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 05.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле.