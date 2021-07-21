Игроки «Атлетико Минейро» и «Боки Хуниорс» устроили драку после матча Кубка Либертадорес

Игроки «Атлетико Минейро» и «Боки Хуниорс» устроили драку после ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес (0:0, по пенальти 3:1).

В Twitter появилось видео, на котором запечатлена потасовка игроков в подтрибунном помещении. На записи также видно, как защитник «Боки Хуниорс» Маркос Рохо размахивает огнетушителем.

Just Marcos Rojo ready to kill someone with a fire extinguisher for Boca. No biggie. pic.twitter.com/ADc4zlGUT3 — The Kick Off (@thekickofftg) July 21, 2021

В 1/4 финала «Атлетико Минейро» сыграет с победителем матча «Архентинос Хуниорс» — «Ривер Плейт».