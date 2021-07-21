Игроки «Атлетико Минейро» и «Боки Хуниорс» устроили драку после матча Кубка Либертадорес
13:57
Игроки «Атлетико Минейро» и «Боки Хуниорс» устроили драку после ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес (0:0, по пенальти 3:1).
В Twitter появилось видео, на котором запечатлена потасовка игроков в подтрибунном помещении. На записи также видно, как защитник «Боки Хуниорс» Маркос Рохо размахивает огнетушителем.
В 1/4 финала «Атлетико Минейро» сыграет с победителем матча «Архентинос Хуниорс» — «Ривер Плейт».
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