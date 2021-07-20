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Экс-нападающий «Зенита» Гасилин продолжит карьеру на Кипре

17:50
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Нападающий Алексей Гасилин продолжит карьеру на Кипре. 25-летний футболист подписал контракт с клубом «Эрмис».

«Новый вызов», — подписал Гасилин в Instagram пост о переходе в кипрский клуб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aleksei Gasilin?? (@a.gasilin)

Последним клубом Гасилина была санкт-петербургская «Звезда», за которую он провел 8 матчей и забил 7 мячей.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRjMcEtD4ET/

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