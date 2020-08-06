Игроки «Абердина» заразились коронавирусом, команда осталась без восьми футболистов

Два футболиста «Абердина» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Сообщается, что оба игрока первой команды, личность которых не раскрывается, переносят болезнь бессимптомно. Они помещены на самоизоляцию, где пробудут как минимум 10 дней. Также на самоизоляцию отправляются еще шесть игроков, которые контактировали с ними.

Таким образом, в ближайшем матче второго тура чемпионата Шотландии против «Сент-Джонстона» команда осталась не сможет использовать восемь игроков. Несмотря на это, игра не будет перенесена. Матч «Сент-Джонстон» — «Абердин» состоится 8 августа.