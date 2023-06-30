Игрок «Селтика» и сборной Австралии Муй завершил карьеру в 32 года

Полузащитник «Селтика» Аарон Муй объявил о завершении карьеры, сообщается н официальном сайте клуба.

32-летний игрок сборной Австралии выступал за шотландский клуб с лета 2022 года. Также он играл за «Мельбурн Сити», «Манчестер Сити», «Хаддерсфилд», «Брайтон» и «Шанхай Порт».

В составе сборной Австралии Муй провел 57 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 14 результативных передач. В составе «Селтика» хавбек стал чемпионом Шотландии и обладателем Кубка страны.