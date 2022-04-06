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Сегодня, 13:40

Хайкин рассказал, как оказался в норвежском клубе «Буде-Глимт»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Буде-Глимт» и сборной России Никита Хайкин рассказал, как оказался в норвежском клубе.

«До «Буде-Глимт» я провел два сезона в Израиле. Это был полезный опыт, но дальше я там оставаться не хотел. Семья меня поддержала: мы были очень далеко друг от друга. Сказал себе, что нужно искать клуб в Европе — на это ушло достаточно много времени.
К счастью, появилось предложение приехать на просмотр от «Буде-Глимт». В клубе были честны со мной — они искали второго вратаря. Просмотр прошел шикарно, по его окончании мне предложили годичный контракт», — приводит слова Хайкина Corriere dello Sport.

Российский вратарь выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. Контракт рассчитан до конца 2022 года.

Ранее норвежская команда вышла в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет с «Ромой». На этом турнире 26-летний Хайкин сыграл за «Буде-Глимт» 15 матчей, включая квалификационный раунд. Во всех матчах он пропустил 13 голов.

Никита Хайкин
Футбол
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