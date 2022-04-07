Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули свои клубы в Чехии из-за невыдачи рабочих виз

Защитник «Богемианс-1905» Евгений Назаров и полузащитник «Динамо» (Ческе-Будеевице) Максим Матвеев покинули свои клубы.

Как сообщают пресс-службы обеих команд, игроки не смогли продлить свои рабочие визы в стране. Футболисты уже вылетели в Россию.

Евгений Назаров перешел в «Богемианс» из «Краснодара-2» в январе 2022 года. 25-летний россиянин успел принять участие в одном матче команды, выйдя на замену на 87-й минуте игры пражской «Славией» 20 февраля.

Максим Матвеев — воспитанник «Локомотива», он перешел в «Динамо» (Ческе-Будеевице) в январе 2022 года. 20-летний россиянин не успел провести ни одного матча за чешскую команду.