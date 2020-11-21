«Селтик» не сумел обыграть «Хайберниан» в чемпионате Шотландии
«Хайберниан» и «Селтик» сыграли вничью (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Шотландии.
В составе «кельтов» отличились Одсонн Эдуар и Диего Лаксальт. «Селтик» набрал 30 очков идет вторым в чемпионате, имея матч в запасе. Лидирует «Рейнджерс» — 38 очков.
Чемпионат Шотландии. Премьершип
15-й тур
«Хайберниан» — «Селтик» — 2:2
Голы: Мерфи, 52, Нисбет, 59 — Эдуар, 79, с пенальти, Лаксальт, 90+1
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