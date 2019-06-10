Хави признался, что Месси посвятил ему один из "Золотых мячей"

Экс-полузащитник "Барселоны", а ныне главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес отметил роль нападающего и капитана сине-гранатовых Лионеля Месси в успехах каталонской команды. Об этом 39-летний испанец рассказал на Youtube-канале "Красава".

Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 год. В 2010-м был попал в тройку номинантов на награду "Золотой мяч".

– Конечно, без Месси мы бы не выиграли столько трофеев. Я бы не попал в список тех, кто номинирован на "Золотой мяч". Все дело в команде. Даже Месси нуждается в команде, чтобы выиграть. Коллектив – самое важное и превыше индивидуальных показателей. Если бы в составе "Барселоны" не было Лионеля, то мы не выиграли бы все эти финалы, полуфиналы и прочие важные стадии турниров. В один год он посвяти мне "Золотой мяч", признавался, что мы вместе к этому шли, – сказал Хави.