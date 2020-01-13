Хакан Шукюр: «У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня все»

Бывший полузащитник сборной Турции Хакан Шукюр рассказал о том, где сейчас работает.

— Сейчас я приступаю к работе, — цитирует Шукюра Welt am Sonntag. - У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня все. Мое право на свободу, право изъяснения и самовыражения, право работать.

После ухода из футбола в 2013 году Шукюр стал заниматья политикой. В 2016 году Шукюр раскритиковал президента Турции Реджепа Эрдогана. После этого он уехал в США и открыл кофейню. Затем Шукюр стал работать в такси и продавцом книг.

48-летний экс-футболист в составе сборной Турции становился бронзовым призером чемпионата мира-2002 и является лучшим бомбардиром (51 гол) национальной команды.

В составе «Галатасарая» Шукюр стал 8-кратным чемпионом Турции, 6-кратным обладателем Кубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.