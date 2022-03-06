Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:15

Игуаин: «Буду далек от футбола, когда закончу карьеру. Очень далек, потому что это грязная сфера»

Игуаин рассказал о завершении карьеры
Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал о своем будущем.

«Я буду далек от футбола, когда закончу карьеру. Очень далек. Буду наслаждаться игрой, пока продолжаю карьеру, но потом я даже не хочу приближаться к нему. Это очень грязная сфера. Это не боль и не разочарование, но я чувствую, что это не тот мир, в котором я хотел бы находиться. Игрок — это одноразовая бутылка. Ее опустошают, а затем на нее наступают и выбрасывают. Игрока больше не существует, о тебе не вспоминают.

Когда ты знакомишься с этой сферой лучше, то сталкиваешься со злом, завистью, ревностью... У меня уже есть самое важное — это жена и дочь. Зачем снова помещать себя в этот пузырь? Нет, я этого не сделаю", — приводит слова Игуаина Marca.

34-летний футболист выступает за «Интер Майами» с сентября 2020 года. В сезоне-2022 он сыграл ожин матч и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.marca.com/futbol/estados-unidos/2022/03/05/622362a9268e3e19398b45f2.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Гонсало Игуаин
Футбол
ФК Интер Майами
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин догнал Капризова, Макдэвид и Драйзайтль делят лидерство
Масвидаль: «Мне стоило упорнее работать над борьбой. Сегодня у меня ее не было»
«Хочется, чтобы все кайфанули от вечной классики нашего футбола!» — Губерниев о матче «Спартак» — «Динамо»
Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 6 марта: «Авангард» — «Ак Барс», «Северсталь» — «Динамо» М
Осанка: причины нарушения и способы исправления
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Слимани принес «Спортингу» победу над «Арокой»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости