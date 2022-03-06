Игуаин: «Буду далек от футбола, когда закончу карьеру. Очень далек, потому что это грязная сфера»

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал о своем будущем.

«Я буду далек от футбола, когда закончу карьеру. Очень далек. Буду наслаждаться игрой, пока продолжаю карьеру, но потом я даже не хочу приближаться к нему. Это очень грязная сфера. Это не боль и не разочарование, но я чувствую, что это не тот мир, в котором я хотел бы находиться. Игрок — это одноразовая бутылка. Ее опустошают, а затем на нее наступают и выбрасывают. Игрока больше не существует, о тебе не вспоминают.

Когда ты знакомишься с этой сферой лучше, то сталкиваешься со злом, завистью, ревностью... У меня уже есть самое важное — это жена и дочь. Зачем снова помещать себя в этот пузырь? Нет, я этого не сделаю", — приводит слова Игуаина Marca.

34-летний футболист выступает за «Интер Майами» с сентября 2020 года. В сезоне-2022 он сыграл ожин матч и не отметился результативными действиями.