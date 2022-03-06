22 человека пострадали во время массовой драки на матче чемпионата Мексики

22 человека пострадали в массовой драке, которая состоялась во время матча чемпионата Мексики, сообщает Associated Press.

Матч 9-го тура мексиканского первенства «Керетаро» — «Атлас» был прерван на 62-й минуте из-за драки на трибунах. Участники драки использовали стулья и металлические прутья. Сотрудники службы безопасности стадиона «Ла Коррехидора», на котором проходил матч, открыли дополнительные выходы, чтобы зрители могли покинуть трибуны.

Bloody riots in Mexico. 05.03.2022

Queretaro — Atlas.



Liga MX match ends after brtual violence in the stadium between rival fans.



At least 22 injured, several in grave condition, and all of them were Atlas fans. pic.twitter.com/RuxJbHuDz9 — HooligansTV (@HooligansTV_eu) March 6, 2022

По данным полиции штата Керетаро, в результате драки пострадали 22 человека, на данный момент смертельных случаев не зафиксировано. 9 пострадавших госпитализированы, 2 находятся в критическом состоянии, остальные находятся в стабильном состоянии. Все пострадавшие — мужчины.

Отметим, что матч «Керетаро» — «Атлас» не был возобновлен после того, как конфликт между болельщиками урегулировали.