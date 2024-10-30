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Жирков — о Миранчуке в «Сьоне»: «Нужно время, чтобы заиграть в Европе в полной мере»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков прокомментировал слова полузащитника Антона Миранчука о том, что он отказался от зарплаты в 1,6 миллиона евро в «Локомотиве» ради шанса поиграть в Европе.

«Переезд в другую страну — это большое дело. Все равно нужно время, чтобы там заиграть в полной мере. Думаю, в ближайшие дни, недели у него все будет нормально», — цитирует Жиркова Metaratings.ru.

В сентябре этого года 29-летний Миранчук подписал контракт со «Сьоном». Россиянин провел пять матчей за швейцарскую команду, не отметившись результативными действиями.

Источник: Metaratings.ru.
Антон Миранчук
Юрий Жирков
Футбол
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