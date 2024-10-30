Юран рассмотрит вариант приглашения Мостового в тренерский штаб в случае назначения в «Спортинг»

Известный российский тренер Сергей Юран рассказал «СЭ» о том, пригласит ли в свой тренерский штаб бывшего игрока «Бенфики» Александра Мостового в случае своего назначения в «Спортинг».

«У него есть амбиции работать главным тренером и еще ему нужно отучиться. Поэтому здесь не стоит забегать вперед», — сказал Юран «СЭ».

Юран играл в Португалии за «Бенфику» с 1991 по 1994 год, а также за «Порту» в период с 1994 по 1995-й.

В качестве тренера россиянин работал в ряде клубов РПЛ. Последним местом работы специалиста был «Пари НН».

Мостовой сейчас обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

Александр Абустин