Смородская полагает, что Миранчук ушел из «Локомотива» из-за недостаточного количества игрового времени

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова полузащитника Антона Миранчука об отказе от зарплаты в 1,6 миллиона евро в «Локомотиве» ради шанса поиграть в Европе.

«Антон — молодец! Конечно, игра в Европе — это хорошая причина, но, думаю, он немного лукавит по поводу денег. На мой взгляд, главным фактором его ухода из «Локомотива» было недостаточное количество игрового времени. В стартовый состав он не всегда входил. Правильно, что он захотел попробовать. Мне кажется, от предложения «Зенита» он отказался, так как там он бы тоже сидел на лавке», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

В сентябре этого года 29-летний Миранчук подписал контракт со «Сьоном». Россиянин провел 5 матчей за швейцарскую команду, не отметившись результативными действиями.