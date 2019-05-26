Гол Руни спас "Ди Си Юнайтед" в матче с "Нью-Ингленд Революшн"

"Нью-Ингленд Революшн" и "Ди Си Юнайтед" сыграли вничью (1:1) в матче регулярного чемпионата MLS.

У хозяев на 61-й минуте отличился Хуан Агудело. Гости сравняли результат на 90-й после гола бывшего форварда "МЮ", "Эвертона" и сборной Англии Уэйна Руни, который реализовал пенальти.

"Ди Си Юнайтед" лидирует в Восточной конференции, имея в активе 25 очков в 15 матчах. У "Нью-Ингленд" 13 очков и 11-е место.

MLS

Регулярный чемпионат

"Нью-Ингленд Революшн" - "Ди Си Юнайтед" - 1:1 (0:0)

Голы: Агудело, 61 - Руни, 90, с пенальти

Удаление: Тернер ("Нью-Ингленд"), 56