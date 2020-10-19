Гол Нани помог «Орландо Сити» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз»
05:06
«Нью-Йорк Ред Буллз» и «Орландо Сити» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата MLS (1:1). В начале второго тайма экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани вывел гостей вперед. Отыграться хозяева смогли лишь в самой концовке — гол забил Брайан Уайт.
Ничья гарантировала «Орландо Сити» участие в плей-офф.
MLS
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Орландо Сити» — 1:1 (0:0)
Голы: Нани, 55 — с пенальти (0:1). Уайт, 90+5 (1:1).