Гол Нани помог «Орландо Сити» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз»

«Нью-Йорк Ред Буллз» и «Орландо Сити» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата MLS (1:1). В начале второго тайма экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани вывел гостей вперед. Отыграться хозяева смогли лишь в самой концовке — гол забил Брайан Уайт.

Ничья гарантировала «Орландо Сити» участие в плей-офф.

MLS

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Орландо Сити» — 1:1 (0:0)

Голы: Нани, 55 — с пенальти (0:1). Уайт, 90+5 (1:1).