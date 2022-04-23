«Актобе» подписал бывшего нападающего ЦСКА Сердерова

«Актобе» арендовал у хорватского клуба «Истра 1961» российского нападающего Сердера Сердерова, сообщает Meta-ratings.kz.

Атакующий футболист перешел в клуб из Казахстана на правах аренды до конца текущего года.

28-летний Сердер Сердеров — воспитанник московского ЦСКА. Играл в российских клубах «Анжи» и «Енисей», болгарской «Славии», польской «Краковии», хорватском «Интере Запрешич» и венгерском «Мезекевешд».

Выступая в Болгарии, Сердеров отличился 12 раз, а в позапрошлом сезоне в составе хорватского «Интера» забил 16 голов.