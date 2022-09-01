Главный тренер «Ариса» Шпилевский прокомментировал подписание Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал подписание нападающего Александра Кокорина.

В среду, 31 августа, клуб из Лимасола объявил об аренде 31-летнего россиянина до конца сезона-2022/23.

— Наверняка Кокорин проходил медосмотр. Вас не беспокоит его травматизм?

— Проходил, конечно, мы же не будем покупать кота в мешке. Кокорин готов играть, поэтому никаких преград нет, — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

— Говорят, в «Арисе» Александр будет зарабатывать меньше, чем в «Фиорентине».

— Не могу ничего ответить. Президент занимался этим переходом. Но мне это и не интересно. Для меня важнее, какой он человек и игрок, как он ведет себя на поле и чем может помочь команде.

Кокорин выступает за флорентийцев с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.