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Сегодня, 16:55

Главный тренер «Ариса» Шпилевский прокомментировал подписание Кокорина

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал подписание нападающего Александра Кокорина.

В среду, 31 августа, клуб из Лимасола объявил об аренде 31-летнего россиянина до конца сезона-2022/23.

— Наверняка Кокорин проходил медосмотр. Вас не беспокоит его травматизм?

— Проходил, конечно, мы же не будем покупать кота в мешке. Кокорин готов играть, поэтому никаких преград нет, — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

— Говорят, в «Арисе» Александр будет зарабатывать меньше, чем в «Фиорентине».

— Не могу ничего ответить. Президент занимался этим переходом. Но мне это и не интересно. Для меня важнее, какой он человек и игрок, как он ведет себя на поле и чем может помочь команде.

Кокорин выступает за флорентийцев с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kokorin-budet-v-zayavke-arisa-v-blizhajshem-matche-i-mozhet-vy-jti-na-pole/
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