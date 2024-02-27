Гладилин считает, что Глушаков поможет «Урарту»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход российского полузащитника Дениса Глушакова в армянский «Урарту».

«Он уже завершает карьеру, ищет варианты, как ее лучше закончить. Я вообще думал, что он может закончить в «Ростове» как играющий тренер — но там не срослось. А главный тренер «Урарту» Дима Гунько хорошо его знает. И он, однозначно, поможет команде. У всех футболистов бывает переходный период при завершении карьеры. А дальше он наверняка перейдет к активной тренерской деятельности», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». В разные годы футболист также выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».