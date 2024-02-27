Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:49

Гладилин считает, что Глушаков поможет «Урарту»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход российского полузащитника Дениса Глушакова в армянский «Урарту».

«Он уже завершает карьеру, ищет варианты, как ее лучше закончить. Я вообще думал, что он может закончить в «Ростове» как играющий тренер — но там не срослось. А главный тренер «Урарту» Дима Гунько хорошо его знает. И он, однозначно, поможет команде. У всех футболистов бывает переходный период при завершении карьеры. А дальше он наверняка перейдет к активной тренерской деятельности», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». В разные годы футболист также выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Источник: Газета.Ru
Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
1
0
Читайте также
Роналду может быть дисквалифицирован за непристойный жест
Экс-футболисты сборной России проявляют себя в хоккее
В Москве раскрыто многомиллионное мошенничество под видом снятия порчи
На Земле началась неожиданная магнитная буря
В Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван
В украинской разведке спрогнозировали попытку свержения Зеленского
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков сыграл 45 минут в первом матче за «Урарту»

Отец Пруцева: «В «Црвене» Егор потерял игровой ритм, так как редко выходил на поле»
Новости
RSS RSS
Все новости