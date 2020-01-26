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«Галатасарай» опроверг информацию о том, что Дрогба может возглавить команду

20:02
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«Галатасарай» выступил в своем официальном Twitter с опровержением информации о том, что 41-летний Дидье Дрогба может сменить 66-летнего Фатиха Терима на посту главного тренера команды.

— В различных СМИ публикуется необоснованная информация о переговорах нашего клуба с Дидье Дрогба, — говорится в заявлении клуба.

Дрогба выступал за «Галатасарай» с января 2013 года по июль 2014 года, вместе с командой он становился чемпионом Турции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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