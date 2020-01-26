«Галатасарай» опроверг информацию о том, что Дрогба может возглавить команду

«Галатасарай» выступил в своем официальном Twitter с опровержением информации о том, что 41-летний Дидье Дрогба может сменить 66-летнего Фатиха Терима на посту главного тренера команды.

— В различных СМИ публикуется необоснованная информация о переговорах нашего клуба с Дидье Дрогба, — говорится в заявлении клуба.

?e?itli medya organlar?nda, Didier Drogba ve baz? isimlerle teknik g?revlendirme i?in g?r??meler yap?ld??? ?eklinde as?ls?z haberler yay?nlanmaktad?r. #BEN23RS?Z pic.twitter.com/s0CLfUpn9R — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2020

Дрогба выступал за «Галатасарай» с января 2013 года по июль 2014 года, вместе с командой он становился чемпионом Турции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.