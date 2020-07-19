Футболист сборной Украины признался, что переболел коронавирусом

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко рассказал, что переболел коронавирусом. Он выступает на правах аренды за «Лех».

— Я два раза попадал на 14-дневный карантин, — цитирует Бутко официальный сайт телеканалов «Футбол 1/2/3». — Я никому не рассказывал, что заболел, скорее всего, коронавирусом. Я попал на самоизоляцию на две недели.

Я стал потихоньку двигаться, когда начались тренировки. Когда приняли решение, что не будут доигрывать чемпионат, я поехал домой. Здесь также просидел 14 дней на карантине. Пробыл месяц в Украине, затем вернулся в Польшу, где еще отбыл 14-дневную самоизоляцию. В четырех стенах я побывал прилично.

Кстати, сейчас мы сдаем тест в команде. Показывает, что у меня есть предрасположенность к коронавирусу. Приходится по 2-3 раза сдавать кровь. Скорее всего, в крови есть антитела.