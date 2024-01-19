Джоуи Бартона признали самым ненавидимым человеком в футболе, Роналду — на 7-м месте
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон возглавил рейтинг самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo.
FourFourTwo утверждает, что английский футболист совершал многочисленные акты насилия, как на поле, так и за его пределами.
Второе место в рейтинге занял экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, под руководством которого в федерации произошел самый крупный коррупционный скандал. Тройку номинантов замкнул бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер.
В топ-10 также попали форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду (на 7-м месте), нападающий «Интер Майами» Луис Суарес (8-е место) и экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью (10-е).
Топ-10 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo:
1. Джоуи Бартон
2. Йозеф Блаттер
3. Харальд Шумахер
4. Мишель Платини
5. Эль-Хаджи Диуф
6. Джон Терри
7. Криштиану Роналду
8. Луис Суарес
9. Пит Винкельман
10. Жозе Моуринью