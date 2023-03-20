Финал Лиги наций КОНКАКАФ в 2023 году пройдет в Лас-Вегасе

Полуфиналы, матч за третье место и финал второго в истории розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ состоится на стадионе «Аледжент» в Лас-Вегасе, сообщается на сайте Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки.

Игры пройдут 15-18 июня. Стадион «Аледжент» принадлежит ФК «Лас-Вегас Рэйдерс» и рассчитан на 65 тысяч зрителей.

Отметим, в первом розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ, который прошел в сезоне-2019/20, победителем стала сборная США.