Финал Кубка Греции с участием АЕКа перенесен из-за обнаружения взрывных устройств возле стадиона

Финал Кубка Греции между АЕКом, который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, и «Олимпиакосом» перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

Матч должен был состояться 26 июля, но за несколько дней до игры полиция обнаружила взрывные устройства неподалеку от стадиона «Георгиос Камарас» в Афинах. Встречу решили перенести, так как федерация футбола не смогла гарантировать безопасность участников матча.

Новая дата и место встречи будут определены позднее.