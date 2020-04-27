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ФИФА предлагает ввести по пять замен в матче в качестве временной меры

15:10
Штаб-квартира ФИФА. Фото Reuters
Штаб-квартира ФИФА. Фото Reuters
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ФИФА может увеличить число замен в одном матче с трех до пяти в качестве временной меры на турнирах, которые возобновятся после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Ожидается, что после возобновления чемпионаты придется проводить в сжатые сроки. Чтобы снизить нагрузку на футболистов, предлагается временно ввести пять замен в одном матче. Предложение ФИФА должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), окончательное решение остается за организаторами турниров.

Ранее появилась информация, что пять замен в матче могут ввести в АПЛ после возобновления чемпионата.

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