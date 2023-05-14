«Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов в 16-й раз

«Фейеноорд» на своем поле обыграл «Гоу Эхед Иглс» в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов — 3:0.

Забитыми голами отметились Уссама Идрисси, Сантьяго Хименес и Пайшао.

«Фейеноорд» набрал 79 очков и досрочно стал чемпионом Нидерландов. ПСВ отстает на 11 очков и уже не сможет догнать лидера, несмотря на матч в запасе.

«Фейеноорд» выиграл чемпионат Нидерландов 16-й раз в истории. В последний раз клуб из Роттердама выигрывал эредивизи в сезоне-2016/17.